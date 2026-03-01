PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Berauschte Autofahrerin in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 28.02.2026, wurde gegen 21:20 Uhr eine 32-jährige Bremerin, die zuvor mit dem Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit die Langenberger Straße befahren hatte, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden körperliche Auffälligkeiten festgestellt, die den Verdacht auf das Vorliegen einer Beeinflussung durch Betäubungsmitteln aufkommen ließen; dieser wurde durch einen positiv verlaufenden Drogenvortest erhärtet. Zum zweifelsfreien Nachweis folgte eine Blutprobe. Auf Grundlage des Strafverfahrens wurde der Führerschein der 32-Jährigen beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i. A. Janßen, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

