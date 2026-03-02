Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Baucontainer +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 28. Februar 2026, gegen 22:00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu zwei Baucontainern in der Adelheider Straße in Delmenhorst.

Der Unbekannte entwendete diverse Werkzeuge aus den Baucontainern und flüchtete anschließend von der Örtlichkeit.

Der entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

