Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 28.02.2026, kam es gegen 22:10 Uhr nach einem Hinweis auf einen Pkw mit auffälliger Fahrweise im Rahmen der polizeilichen Überprüfung in der Straße ""Am Rennplatz" zu Widerstandshandlungen eines Angehörigen des Fahrzeugführers. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte mitgeteilt, dass ein Pkw die Delmenhorster Straße unter Nutzung beider Fahrstreifen befahren würde. Der genannte Pkw konnte durch die Polizei auf der Auffahrt der Halteranschrift in der Straße "Am Rennplatz" festgestellt werden. Auf dem Fahrersitz befand sich zu dem Zeitpunkt der merklich alkoholisierte 16-jährige Sohn des Halters, der dann versuchte, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, indem er zu Fuß flüchtete. Er konnte nach kurzer Verfolgung gestellt werden und widersetzte sich vehement aber erfolglos der Fixierung. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass es sich bei dem Fahrzeugführer zum Zeitpunkt der Meldung um den 44-jährigen Fahrzeughalter handelte; dieser konnte in der Wohnung angetroffen werden und wies eine Atemalkoholkonzentration von 2,1 Promille auf. Sowohl beim Sohn, der eine Atemalkoholkonzentration von 1,51 Promille aufwies, als auch bei dessen Vater wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein des 44-Jährigen beschlagnahmt. Während gegen den 16-jährigen wegen der Widerstandshandlungen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, muss sich dessen Vater wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i. A. Janßen, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

