FW-EN: Patiententransport über Drehleiter in der Heilenbecker Straße

Ennepetal (ots) - Am Sonntag, den 08.02.2026, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Rauchentwicklung an einem Gebäude in der Heilenbecker Straße gerufen. Das Gebäude und die Umgebung wurden erst vom Boden und später über die Drehleiter und eine Drohne kontrolliert. Es konnte keine Rauchentwicklung oder ein Feuer festgestellt werden. Vor Ort waren 21 Einsatzkräfte mit 7 Fahrzeugen. Am späten Nachmittag kam es zu ...

mehr