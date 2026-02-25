FW-EN: Patiententransport über Drehleiter in der Heilenbecker Straße
Ennepetal (ots)
Am Mittwochnachmittag wurde die Drehleiter der Feuerwehr Ennepetal zur Heilenbecker Straße alarmiert, um den Rettungsdienst bei einem Patiententransport zu unterstützen. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten war ein schonender Transport über den Treppenraum des Wohnhauses nicht möglich. Die Einsatzkräfte brachten den Patienten mithilfe der Drehleiter aus seiner Wohnung zum bereitstehenden Rettungswagen.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de
Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell