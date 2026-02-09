PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal.

Ennepetal (ots)

Am Sonntag, den 08.02.2026, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Rauchentwicklung an einem Gebäude in der Heilenbecker Straße gerufen. Das Gebäude und die Umgebung wurden erst vom Boden und später über die Drehleiter und eine Drohne kontrolliert. Es konnte keine Rauchentwicklung oder ein Feuer festgestellt werden.

Vor Ort waren 21 Einsatzkräfte mit 7 Fahrzeugen.

Am späten Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Breckerfelder Straße mit vier leicht verletzten Personen. Die Breckerfelder Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Vor Ort waren 32 Einsatzkräfte, 8 mit Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

