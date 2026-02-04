PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verkehrsunfall und Türöffnung

Ennepetal (ots)

Ennepetal, Mittwoch - Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Mittwoch zu zwei Einsätzen alarmiert. Gegen 07:20 Uhr rückte die Hauptwache zu einem Verkehrsunfall am Behlinger Weg aus. Ein Microcar war aufgrund der Straßenglätte von der Fahrbahn abgekommen, rutschte seitlich einen Abhang hinunter und kippte anschließend auf die Seite. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurden durch die Besatzung des Rettungswagens untersucht und anschließend zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und streute auslaufende Betriebsmittel ab. Aufgrund der Glätte wurde der Streudienst des Betriebshofes angefordert. Dessen Besatzung stellte jedoch einen Defekt an der Hydraulikleitung ihres Fahrzeugs fest, wodurch sich zusätzlich Hydrauliköl auf der Fahrbahn verteilte. Die Reinigung der betroffenen Bereiche wurde im Anschluss durch ein Fachunternehmen übernommen. Am Mittag wurde die Feuerwehr zu einer hilflosen Person in die Eichendorffstraße alarmiert. Die Einsatzkräfte verschafften sich gewaltfrei Zugang zur Wohnung und übergaben den Patienten an den Rettungsdienst.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

