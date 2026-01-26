Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Unterstützung für den Rettungsdienst und Ölspuren im Stadtgebiet

Ennepetal (ots)

Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Ennepetal zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Nielandweg alarmiert. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten war es erforderlich, den Rettungsdienst beim schonenden Transport des Patienten zum Rettungswagen zu unterstützen. Im weiteren Tagesverlauf rückten Einsatzkräfte zu zwei Ölspuren in den Ortsteilen Homberge und Büttenberg aus. In Homberge wurden die betroffenen Bereiche zunächst mit Warnschildern abgesichert. Eine Fachfirma wurde anschließend mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt.

