Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Medizinischer Notfall in Ennepetal

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Enneptal wurde am 22.01.2026 zu einem medizinischen Notfall alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Milspe wurde eine Person durch ein Eigenunfall verletzt. Das an der Einsatzstelle eingesetzte Rettungsmittel alarmierte die Einsatzkräfte der Hauptwache nach, aufgrund der baulichen Gegebenheit vor Ort. Mittels Drehleiter wurde der Patient aus dem Gebäude im 2. OG des Gebäudes gerettet und an die Rettungswagenbesatzung übergeben. Der Patient wurde anschließend in eine Fachklinik zur weiteren Behandlung transportiert.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell