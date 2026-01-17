PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW-EN: Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Samstag zu zwei Einsätzen alarmiert.

Ennepetal (ots)

Am Samstagmorgen wurde die Drehleiter der Hauptwache zur Unterstützung der Feuerwehr Schwelm bei einem Brandeinsatz alarmiert. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass sie nicht benötigt wurde. Die Einsatzkräfte konnten den Einsatz daraufhin zeitnah beenden und zur Wache zurückkehren. Am Abend erfolgte eine weitere Alarmierung zum Falkenweg. Dort musste eine Wohnungstür für den Rettungsdienst geöffnet werden, da die betroffene Person diese nicht mehr eigenständig öffnen konnte. Die Feuerwehr verschaffte dem Rettungsdienst Zugang zur Wohnung, woraufhin dieser die medizinische Versorgung des Patienten übernahm.

