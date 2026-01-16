Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlagen

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag, den 15.01.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu insgesamt zwei ausgelösten Brandmeldeanlagen alarmiert.

Um 19:07 Uhr löste in einem Gebäude in der Heimstraße die automatische Brandmeldeanlage aus. Vor Ort erkundete ein Trupp unter Atemschutz den betroffenen Bereich und konnte Kochdämpfe als Auslösegrund ausfindig machen. Die Brandmeldeanlage wurde wieder zurückgestellt und die Feuerwehr Ennepetal, die mit 20 Einsatzkräften im Einsatz war, konnte den Einsatz um 19:26 Uhr wieder beenden.

Um 01:02 Uhr kam es ebenfalls zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Pflegeeinrichtung in der Steinnockenstraße. Auch hier wurde der betroffene Bereich durch einen Angriffstrupp unter Atemschutz kontrolliert, es konnte aber keine Feststellung gemacht werden. Die automatische Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und die Feuerwehr Ennepetal, die mit 15 Einsatzkräften im Einsatz war, konnte diesen um 01:23 Uhr beenden.

