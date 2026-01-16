PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlagen

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag, den 15.01.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu insgesamt zwei ausgelösten Brandmeldeanlagen alarmiert.

Um 19:07 Uhr löste in einem Gebäude in der Heimstraße die automatische Brandmeldeanlage aus. Vor Ort erkundete ein Trupp unter Atemschutz den betroffenen Bereich und konnte Kochdämpfe als Auslösegrund ausfindig machen. Die Brandmeldeanlage wurde wieder zurückgestellt und die Feuerwehr Ennepetal, die mit 20 Einsatzkräften im Einsatz war, konnte den Einsatz um 19:26 Uhr wieder beenden.

Um 01:02 Uhr kam es ebenfalls zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Pflegeeinrichtung in der Steinnockenstraße. Auch hier wurde der betroffene Bereich durch einen Angriffstrupp unter Atemschutz kontrolliert, es konnte aber keine Feststellung gemacht werden. Die automatische Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und die Feuerwehr Ennepetal, die mit 15 Einsatzkräften im Einsatz war, konnte diesen um 01:23 Uhr beenden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 20:48

    FW-EN: Ungewöhnlicher Tierrettungseinsatz und Hilfeleistung am Mittwoch

    Ennepetal (ots) - Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Mittwochnachmittag zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz gerufen - oder besser gesagt: Der Einsatz kam zur Feuerwehr. Am Mittwochnachmittag erschienen besorgte Besitzer eines Kanarienvogels an der Feuerwache und baten um Hilfe. Der kleine Vogel hatte sich in einer unglücklichen Lage befunden. Ein Karabinerhaken hatte ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 20:21

    FW-EN: Einsatz für die Feuerwehr Ennepetal

    Ennepetal (ots) - Am 13.01.2025, wurde die Feuerwehr Ennepetal um 18:34 Uhr zu einem Brand im Gebäude in den Ortsteil Burg alarmiert. Im Erdgeschoss eines Wohnhauses hatten mehrere Rauchmelder ausgelöst und Feuerschein war von außen sichtbar. In der Wohnung hatte ein Kranz auf einem Tisch Feuer gefangen. Personen befanden sich bei Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr im Gebäude. Der brennende Kranz wurde durch den ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 19:55

    FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal am Donnerstag

    Ennepetal (ots) - Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Ennepetal durch den Rettungsdienst in die Julius-Bangert-Straße nachgefordert. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten war ein schonender Transport eines Patienten über das Treppenhaus nicht möglich. Die Einsatzkräfte brachten den Patienten daher mithilfe der Drehleiter aus der Wohnung zum Rettungswagen. Kurz darauf folgte ein weiterer Einsatz in einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren