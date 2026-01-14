PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ungewöhnlicher Tierrettungseinsatz und Hilfeleistung am Mittwoch

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Mittwochnachmittag zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz gerufen - oder besser gesagt: Der Einsatz kam zur Feuerwehr. Am Mittwochnachmittag erschienen besorgte Besitzer eines Kanarienvogels an der Feuerwache und baten um Hilfe. Der kleine Vogel hatte sich in einer unglücklichen Lage befunden. Ein Karabinerhaken hatte sich vollständig durch seinen Schnabel gebohrt. Die Einsatzkräfte handelten vorsichtig. Mit geeignetem Werkzeug wurde der Karabiner durchtrennt und der Kanarienvogel aus seiner unglücklichen Situation befreit. Im Anschluss konnten die Besitzer mit ihrem Tier einen Tierarzt aufsuchen. Am frühen Abend, gegen 17:00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einer hilflosen Person in einer Wohnung an der Hermann-Löns-Straße alarmiert. Noch bevor die Einsatzkräfte tätig werden mussten, trafen Angehörige mit einem Wohnungsschlüssel ein und öffneten die Tür für den Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

