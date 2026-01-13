FW-EN: Einsatz für die Feuerwehr Ennepetal

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ennepetal (ots)

Am 13.01.2025, wurde die Feuerwehr Ennepetal um 18:34 Uhr zu einem Brand im Gebäude in den Ortsteil Burg alarmiert. Im Erdgeschoss eines Wohnhauses hatten mehrere Rauchmelder ausgelöst und Feuerschein war von außen sichtbar. In der Wohnung hatte ein Kranz auf einem Tisch Feuer gefangen. Personen befanden sich bei Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr im Gebäude. Der brennende Kranz wurde durch den Angriffstrupp nach draußen gebracht und abgelöscht. Anschließend wurde das gesamte Gebäude kontrolliert und gelüftet. Eingesetzt waren die Hauptwache, die Löschgruppe Rüggeberg und die Löschgruppe Oberbauer. Der Einsatz endete um 19:50 Uhr

