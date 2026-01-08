Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal am Donnerstag

Ennepetal (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Ennepetal durch den Rettungsdienst in die Julius-Bangert-Straße nachgefordert. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten war ein schonender Transport eines Patienten über das Treppenhaus nicht möglich. Die Einsatzkräfte brachten den Patienten daher mithilfe der Drehleiter aus der Wohnung zum Rettungswagen.

Kurz darauf folgte ein weiterer Einsatz in einem Industriebetrieb an der Egerstraße. Dort hatte eine Brandmeldeanlage ordnungsgemäß ausgelöst. Ursache war eine Staubentwicklung im Rahmen von Wartungsarbeiten. Ein Brandereignis lag nicht vor, sodass die Einsatzkräfte nach kurzer Zeit wieder einrücken konnten.

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zur Hinnenberger Straße alarmiert. Ein Pkw hatte aufgrund eines Defekts an der Dieselleitung eine längere Kraftstoffspur von Gevelsberg bis nach Ennepetal gezogen. Die Feuerwehr stellte Warnschilder auf und beauftragte eine Fachfirma mit der Reinigung der betroffenen Straßenabschnitte.

