PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal am Donnerstag

Ennepetal (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Ennepetal durch den Rettungsdienst in die Julius-Bangert-Straße nachgefordert. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten war ein schonender Transport eines Patienten über das Treppenhaus nicht möglich. Die Einsatzkräfte brachten den Patienten daher mithilfe der Drehleiter aus der Wohnung zum Rettungswagen.

Kurz darauf folgte ein weiterer Einsatz in einem Industriebetrieb an der Egerstraße. Dort hatte eine Brandmeldeanlage ordnungsgemäß ausgelöst. Ursache war eine Staubentwicklung im Rahmen von Wartungsarbeiten. Ein Brandereignis lag nicht vor, sodass die Einsatzkräfte nach kurzer Zeit wieder einrücken konnten.

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zur Hinnenberger Straße alarmiert. Ein Pkw hatte aufgrund eines Defekts an der Dieselleitung eine längere Kraftstoffspur von Gevelsberg bis nach Ennepetal gezogen. Die Feuerwehr stellte Warnschilder auf und beauftragte eine Fachfirma mit der Reinigung der betroffenen Straßenabschnitte.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 19:49

    FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

    Ennepetal (ots) - Am Dienstag, den 06.01.2026, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Ölspuren im Stadtgebiet alarmiert. Die Feuerwehr Ennepetal rückte mit dem HLF, sowie mit dem Gerätewagen Gefahrgut zu den Einsatzstellen aus. Vor Ort sicherte die Feuerwehr die Einsatzstellen ab und es wurde eine Fachfirma zur Beseitigung der Ölspuren beauftragt. Betroffen davon war das gesamte Gewerbegebiet Oelkinghausen und ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 00:57

    FW-EN: Feuerschein im Keller eines leerstehenden Gebäudes

    Ennepetal (ots) - Am Montagabend gegen 23 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem gemeldeten Brand in einem leerstehenden Gebäude an der Hagener Straße alarmiert. Nachbarn hatten einen Feuerschein im Keller des Hauses wahrgenommen. Bei der Erkundung bestätigte sich der sichtbare Feuerschein. Die Einsatzkräfte verschafften sich über den Außenzugang zum Keller Zutritt, nachdem die dortige Tür gewaltsam geöffnet ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 20:22

    FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal am Montag

    Ennepetal (ots) - Am Montagvormittag wurde die Feuerwehr Ennepetal zur Peddinghausstraße alarmiert. Ein Multicar hatte dort aufgrund eines technischen Defekts während des Winterdienstes Betriebsmittel verloren. Die ausgetretenen Stoffe wurden durch die Einsatzkräfte mit Bindemittel abgestreut, aufgenommen und anschließend der fachgerechten Entsorgung zugeführt. Gegen 14:20 Uhr rückten die Einsatzkräfte zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren