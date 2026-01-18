PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere nächtliche Einsätze im Ortsteil Oberbauer

Ennepetal (ots)

In der Nacht kam es für die Feuerwehr Ennepetal zu drei Einsätzen in Oberbauer. Gegen Mitternacht wurde ein brennender Blitzeranhänger an der Breckerfelder Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr war kein Feuer mehr feststellbar. Zeugen berichteten, dass eine Flasche mit brennbarer Flüssigkeit auf den Anhänger geworfen wurde und durch Anwohner bereits abgelöscht wurde. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Anhänger mit einer Wärmebildkamera, weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Um 03:30 Uhr erfolgte eine erneute Alarmierung zum selben Einsatzort. Erneut war brennbare Flüssigkeit über den Anhänger gegossen worden. Auch in diesem Fall musste die Feuerwehr nicht weiter tätig werden, allerdings entstand Sachschaden am Gerät. Um 04:15 Uhr wurde ein brennender Papiercontainer im Ortsteil Bülbringen gemeldet. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Container mit einem handgeführten Strahlrohr ab. Bei allen Einsätzen war die Polizei ebenfalls vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

