FW-EN: Parkbank brennt in Ennepetal
Ennepetal (ots)
Um 18:13 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Kleinbrand in die Königsbergerstraße alarmiert. Im Bereich oberhalb des Spielplatzes am Amselweg stand eine Parkbank in Brand. 1 Trupp ging mit einem C-Rohr vor und löschte das Feuer ab, anschließend wurde mit einer Wärmebildkamera das Umfeld auf Wärmequellen kontrolliert. Die 6 ausgerückten Kräfte rückten um 18:46 Uhr wieder einsatzbereit ein.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de
Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell