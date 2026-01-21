PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Parkbank brennt in Ennepetal

Ennepetal (ots)

Um 18:13 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Kleinbrand in die Königsbergerstraße alarmiert. Im Bereich oberhalb des Spielplatzes am Amselweg stand eine Parkbank in Brand. 1 Trupp ging mit einem C-Rohr vor und löschte das Feuer ab, anschließend wurde mit einer Wärmebildkamera das Umfeld auf Wärmequellen kontrolliert. Die 6 ausgerückten Kräfte rückten um 18:46 Uhr wieder einsatzbereit ein.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

