Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dersum - Verkehrsunfall nach Schneeböe auf der Nord-Süd-Straße - Beifahrerin leicht verletzt

Dersum (ots)

Am Freitag, dem 09.01.2026, kam es gegen 18:55 Uhr auf der Nord-Süd-Straße zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Mercedes C-Klasse die Nord-Süd-Straße aus Richtung Neudersum kommend in Richtung Hasselbrock. Dabei geriet er mit dem Fahrzeug infolge einer Schneeböe nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Fahrer blieb unverletzt. Die 47-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

