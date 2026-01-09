Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Heute Morgen um 05:40 Uhr kam es am Kreisverkehr Splitting rechts und Umländerwiek links zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr in den Kreisverkehr ein, obwohl dieser bereits durch einen 44-Jährigen mit seinem Opel Astra befahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden.

