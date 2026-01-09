Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Schwerer Fahrradunfall aufgrund von Glätte - Polizei warnt vor winterlichen Gefahren

Meppen (ots)

Am Donnerstag, dem 08.01.2026, kam es gegen 16:52 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Straße Am Haseufer in Richtung Schützenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 52-jährige Frau mit ihrem Fahrrad den Geh- und Radweg, als sie in einer Rechtskurve aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und alleinbeteiligt stürzte. Dabei schlug sie mit dem Kopf gegen die Bodenbefestigung eines Sperrgitters und klagte zudem über Schulterschmerzen.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.

Präventionshinweis:

Aufgrund der derzeitigen winterlichen Witterungsverhältnisse mit Schnee und Eisglätte weist die Polizei eindringlich darauf hin, besondere Vorsicht im Straßenverkehr walten zu lassen. Radfahrerinnen und Radfahrer sollten ihre Geschwindigkeit anpassen, möglichst defensiv fahren und - sofern möglich - auf Fahrten bei extremen Glätteverhältnissen verzichten. Auch das Tragen eines Fahrradhelms kann das Verletzungsrisiko reduzieren.

