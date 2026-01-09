Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus- Polizei bittet um Hinweise

Lingen (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 07.01.2026, gegen 18:00 Uhr, und Donnerstag, dem 08.01.2026, etwa 08:30 Uhr, kam es in der Bernhard-Lohmann-Straße in Lingen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus. Anschließend wurden mehrere Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Im Rahmen der Tat wurde Bargeld entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 / 870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell