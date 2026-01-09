PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus- Polizei bittet um Hinweise

Lingen (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 07.01.2026, gegen 18:00 Uhr, und Donnerstag, dem 08.01.2026, etwa 08:30 Uhr, kam es in der Bernhard-Lohmann-Straße in Lingen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus. Anschließend wurden mehrere Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Im Rahmen der Tat wurde Bargeld entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 / 870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 07:45

    POL-EL: Dörpen - Kupferdiebstahl aus Einfamilienhaus- Polizei bittet um Hinweise

    Dörpen (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 07.01.2026, gegen 19:00 Uhr, und Donnerstag, dem 08.01.2026, etwa 08:30 Uhr, kam es in der Neudörpener Straße in Dörpen zu einem Diebstahl aus Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu dem Gebäude und entwendete im Obergeschoss rund 50 Meter ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 07:45

    POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

    Haren (ots) - Am Donnerstag, dem 08.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 09:20 Uhr auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes Edeka an der Marienstraße 2 im Ortsteil Erika in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen braunen ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 07:45

    POL-EL: Papenburg - VW Multivan beschädigt - Zeugen gesucht

    Papenburg (ots) - Am Dienstag, den 6. Januar 2026, kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 18:30 Uhr auf einem Parkplatz am Deverweg 37 in Papenburg zu einer Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten silbernen VW Multivan. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren