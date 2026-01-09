Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Einbruch in Einfamilienhaus- Polizei bittet um Hinweise

Freren (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 07.01.2026, gegen 18:00 Uhr, und 20:30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Freren zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft durch Überklettern einer etwa 1,50 Meter hohen Einfriedung auf das rückwärtige Grundstück. Von dort aus verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Anschluss wurden mehrere Räume im Erd- und Obergeschoss betreten und durchsucht.

Vermutlich ließen die Täter von weiteren Handlungen ab, da sie bei der Tatausführung gestört wurden. Hinweise deuten darauf hin, dass das Anschlagen von Hunden sowie Geräusche durch Schneeschippen eines Nachbarn die Täter abgeschreckt haben könnten. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit unklar.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 / 204360 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell