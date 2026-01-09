Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Doppelhaushälfte - Polizei bittet um Hinweise

Haren (ots)

Am Donnerstag, dem 08.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:40 Uhr in der Margeritenstraße in Haren zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu dem Wohnobjekt. In der Doppelhaushälfte wurden anschließend mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Nach derzeitigem Stand wurde kein Diebesgut entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 / 72100 zu melden.

