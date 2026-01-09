Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Kupferdiebstahl aus Einfamilienhaus- Polizei bittet um Hinweise

Dörpen (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 07.01.2026, gegen 19:00 Uhr, und Donnerstag, dem 08.01.2026, etwa 08:30 Uhr, kam es in der Neudörpener Straße in Dörpen zu einem Diebstahl aus Einfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu dem Gebäude und entwendete im Obergeschoss rund 50 Meter Kupferleitung, die an den Wänden montiert waren. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 / 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell