Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag, dem 08.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 17:30 Uhr an der Veldhauser Straße, in Höhe der Hausnummer 128, in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten silbernen VW Caddy. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

