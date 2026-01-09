PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - VW Multivan beschädigt - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Dienstag, den 6. Januar 2026, kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 18:30 Uhr auf einem Parkplatz am Deverweg 37 in Papenburg zu einer Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten silbernen VW Multivan. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 / 9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

