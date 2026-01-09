PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

Am Donnerstag, dem 08.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 09:20 Uhr auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes Edeka an der Marienstraße 2 im Ortsteil Erika in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen braunen Mercedes-Benz Viano. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Am beschädigten Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem beteiligten Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 / 72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim



