Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bockhorst - Lkw über die Leitschutzplanke gekippt

Bockhorst (ots)

Heute Morgen kam es um 06:30 Uhr auf der B401 zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine kam auf winterglatter Fahrbahn in Richtung Surwold nach rechts von der Fahrbahn ab. Folgend kollidierte er mit der Leitschutzplanke. Unter der Last gab die Leitschutzplanke nach, so dass das Gespann über diese kippte und seitlich im Graben zum Liegen kam. Aktuell wird die Bergung der Sattelzugmaschine vorbereitet. Im Laufe der Bergung wird es zur Vollsperrung der Fahrbahn kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

