Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bockhorst - Lkw über die Leitschutzplanke gekippt
Bockhorst (ots)
Heute Morgen kam es um 06:30 Uhr auf der B401 zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine kam auf winterglatter Fahrbahn in Richtung Surwold nach rechts von der Fahrbahn ab. Folgend kollidierte er mit der Leitschutzplanke. Unter der Last gab die Leitschutzplanke nach, so dass das Gespann über diese kippte und seitlich im Graben zum Liegen kam. Aktuell wird die Bergung der Sattelzugmaschine vorbereitet. Im Laufe der Bergung wird es zur Vollsperrung der Fahrbahn kommen.
