FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal - Ölspur nach Verkehrsunfall und Baum über Fahrbahn

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Freitagmorgen in die Ortschaft Saale alarmiert. Ein PKW Fahrer hatte einen größeren Stein auf der Fahrbahn übersehen und sich beim Überfahren die Ölwanne beschädigt. Die Einsatzkräfte verhinderten das weitere Auslaufen von Betriebsstoffen, nahmen bereits ausgetretenes Öl auf und dichteten die Leckage ab. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Einsatzstelle wurde anschließend zur Unfallaufnahme an die Polizei übergeben. Gegen 19:00 Uhr rückte die Feuerwehr zur Willringhauser Straße aus. Dort hing ein Baum über die Fahrbahn. Die Einsatzkräfte entfernten den Baum und stellten die Verkehrssicherheit wieder her.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

