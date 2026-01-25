Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Feuerwehr Ennepetal zu zwei Einsätzen alarmiert

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Samstag, den 24.01.2025, zu insgesamt zwei Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert.

Der erste Einsatz erfolgte um 09:03 Uhr. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache wurde zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Ortsteil Ennepetal-Voerde gerufen. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten war für einen schonenden Patiententransport die Unterstützung der Feuerwehr erforderlich. Sechs Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal waren im Einsatz, der um 09:46 Uhr beendet werden konnte.

Um 11:22 Uhr folgte der zweite Einsatz des Tages, erneut zur Unterstützung des Rettungsdienstes. Neben dem HLF wurde auch die Drehleiter der Feuerwehr Ennepetal in den Ortsteil Milspe alarmiert. Die Drehleiter wurde mittels Schleifkorbtrage in Stellung gebracht, kam jedoch nicht zum Einsatz. Der Patient wurde gemeinsam durch die Besatzung des Rettungsdienstes und Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal schonend zum Rettungstransportwagen verbracht. Aufgrund der unklaren Einsatzlage und der Dauer des Einsatzes wurde der Grundschutz in dieser Zeit durch den Löschzug Milspe/Altenvoerde sichergestellt. Der Einsatz endete für alle eingesetzten Kräfte um 12:15 Uhr.

