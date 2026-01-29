Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Dieselspur

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Donnerstagabend zu einer Dieselspur zum Spreeler Weg alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich dort auf einer Länge von etwa 500 Metern eine deutlich sichtbare Dieselspur befand. Die Einsatzkräfte stellten Warnschilder auf und streuten den betroffenen Bereich mit Bindemittel ab, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Zur abschließenden Reinigung und Beseitigung der Verunreinigung wurde ein Fachunternehmen beauftragt.

