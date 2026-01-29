PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Dieselspur

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Donnerstagabend zu einer Dieselspur zum Spreeler Weg alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich dort auf einer Länge von etwa 500 Metern eine deutlich sichtbare Dieselspur befand. Die Einsatzkräfte stellten Warnschilder auf und streuten den betroffenen Bereich mit Bindemittel ab, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Zur abschließenden Reinigung und Beseitigung der Verunreinigung wurde ein Fachunternehmen beauftragt.

  • 26.01.2026 – 20:45

    FW-EN: Unterstützung für den Rettungsdienst und Ölspuren im Stadtgebiet

    Ennepetal (ots) - Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Ennepetal zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Nielandweg alarmiert. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten war es erforderlich, den Rettungsdienst beim schonenden Transport des Patienten zum Rettungswagen zu unterstützen. Im weiteren Tagesverlauf rückten Einsatzkräfte zu zwei Ölspuren in den Ortsteilen ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:14

    FW-EN: Feuerwehr Ennepetal zu zwei Einsätzen alarmiert

    Ennepetal (ots) - Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Samstag, den 24.01.2025, zu insgesamt zwei Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Der erste Einsatz erfolgte um 09:03 Uhr. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache wurde zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Ortsteil Ennepetal-Voerde gerufen. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten war für einen schonenden Patiententransport die Unterstützung der Feuerwehr ...

    mehr
