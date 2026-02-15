Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verkehrsunfall und Brandmeldeanlage

Ennepetal (ots)

Am 15.02.2026 um 00:02 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Verkehrsunfall in der Kahlenbecker Straße alarmiert. Dort kam es zu einem Verkehrsunfall, welcher automatisch von einem Notrufsystem gemeldet wurde. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Fahrzeug verlassen. Es wurden mehrere Trupps, sowie zwei Drohnen zur Personensuche eingesetzt. Im Bereich der Unfallstelle konnten keine Personen gefunden werden. Zusätzlich wurde der Brandschutz sichergestellt und die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. Parallel kam es um 01:00 Uhr zur Auslösung einer Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb. Dieser wurde durch die bereits alarmierten Kräfte des Grundschutzes abgearbeitet. Es handelte sich um eine Fehlauslösung.

