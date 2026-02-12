PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze am Mittwoch für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch, den 11.02., wurde die Feuerwehr Ennepetal zu zwei Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert.

Um 10:59 Uhr rückten Einsatzkräfte in den Ortsteil Milspe aus. Auf der Fahrbahn befand sich ein circa 1 m² großer Ölfleck. Dieser wurde mittels Bindemittel abgestreut und anschließend wieder aufgenommen. Der Einsatz für die 7 Einsatzkräfte endete um 11:24 Uhr.

Um 13:36 Uhr wurden die Feuerwehr Ennepetal sowie die Löschgruppe Külchen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in das Industriegebiet Oelkinghausen alarmiert. Vor Ort hatte die Brandmeldeanlage bestimmungsgemäß ausgelöst. Ein Trupp unter Atemschutz erkundete den betroffenen Bereich und stellte eine leichte Rauchentwicklung fest. Der Bereich wurde gelüftet und die Brandmeldeanlage im Anschluss zurückgestellt. Für die 17 eingesetzten Kräfte endete der Einsatz um 14:11 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

