Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigung an Pkw in Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen zerstachen am Samstag, 28. Februar 2026, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr, die Reifen eines geparkten Renault Kleinwagens in der Vielstedter Straße in Hude und schlugen mehrere Scheiben des Pkw ein.

Der Schaden beläuft sich auf über 1.000 Euro.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei Hude unter der Telefonnummer 04408/ 809030 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

