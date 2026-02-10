Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260210 - 0185 Frankfurt-Ostend: Versuchter Raub auf Hotel - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Heute Nacht (10. Februar 2026) versuchte ein Unbekannter ein Hotel im Ostend auszurauben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen betrat der unbekannte Tatverdächtige gegen 03:30 Uhr die Lobby eines Hotels in der Hanauer Landstraße. Danach begab er sich umgehend zum Rezeptionisten hinter den Tresen und forderte unter Vorhalten eines Messers, die Kasse zu öffnen. Der Rezeptionist gab vor, einen Schlüssel für die Kasse zu benötigen und konnte daraufhin aus dem Hotel flüchten. Der Räuber flüchtete anschließend ebenfalls unerkannt und ohne Beute.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 30-32 Jahre alt, circa 177 cm groß, normale Statur, dunklerer Hauttyp (indischer/ südasiatischer Phänotyp), kurze, schwarze Haare, war bekleidet mit einer schwarzen Kappe, hatte einen schwarzen Schal über sein Gesicht gezogen, trug eine schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe und schwarze Handschuhe, sprach akzentfrei Deutsch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der 069 / 755 - 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

