Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260210 - 0184 Frankfurt-Bornheim: Angriff auf Rettungskräfte

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (9. Februar 2026) kam es zu einem versuchten Angriff auf einen Rettungssanitäter in Bornheim.

Nach aktuellen Erkenntnissen begab sich die RTW-Besatzung gegen 23:45 Uhr in die Berger Straße, um dort einen 26-jährigen Mann aufgrund des Verdachts einer Alkoholintoxikation zu behandeln. Dabei verhielt sich der 26-Jährige durchgehend aggressiv. Im Rahmen der Behandlung im Rettungswagen versuchte der 26-jährige Tatverdächtige, dem 36-jährigen Rettungssanitäter drei Mal mit der geballten Faust ins Gesicht zu schlagen. Die Rettungskräfte zogen daraufhin eine Polizeistreife hinzu.

Nach einer ärztlichen Untersuchung im Krankenhaus wurde der Tatverdächtige zwecks Ausnüchterung in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main gebracht.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren