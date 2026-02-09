Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260209 - 181 Frankfurt
Groß-Gerau: 17-Jährige vermisst
Frankfurt (ots)
(ha) Seit Sonntagabend, 08.02.2026 ca. 19:00 Uhr, wird die 17-jährige Soraya M. aus Groß-Gerau vermisst. Letztmalig wurde sie am Abend des 08.02.2026 um 19:00 Uhr am Frankfurter Hauptbahnhof, Ein-/Ausgang Südseite gesehen.
Soraya M. kann wie folgt beschrieben werden: 17 Jahre, ca. 160 cm groß, schlanke Statur, orientalisches Erscheinungsbild, schwarzes langes Haar, sie ist mit einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen, einem roten Oberteil und einem schwarzen langen Mantel bekleidet und soll ein rotes Kopftuch tragen. Sie soll eine schwarze Handtasche mit sich führen.
Bilder der Vermissten sind unter folgendem Link zu sehen:
https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/wo-ist-die-17-jaehrige-soraya
Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell