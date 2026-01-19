PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ In Wohnhaus eingebrochen +++ Bierflasche gegen Polizisten geworfen +++ Auto komplett demoliert +++ Verletzte nach Unfällen +++

Bad Schwalbach (ots)

1. In Wohnhaus eingebrochen,

Schlangenbad, Omsstraße, Samstag, 17.01.2026, 12:00 Uhr bis 17:30 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Schlangenbad eingebrochen. Der oder die Täter näherten sich dem Einfamilienhaus in der Omsstraße von der rückwärtigen Seite des Gebäudes aus. Dort wurde dann eine gläserne Tür eingeschlagen. So in das Innere gelangt, durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten. Entwendet wurde aber nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06124/ 7078-0 entgegen.

2. Bierflasche gegen Polizisten geworfen, Walluf, Hauptstraße, Freitag, 16.01.2026, 20:30 Uhr

(wie) Eine betrunkene Frau hat am Freitagabend in Walluf für einen Polizeieinsatz gesorgt und eine Bierflasche gegen einen Polizisten geworfen. Eine Streife der Polizei war gegen 20:30 Uhr bei einer Unfallaufnahme in der Hauptstraße eingesetzt, es war dort zu einer Kollision zwischen einem ein Linienbus und einem Taxi gekommen. Der Busfahrer bat hierbei die Beamten um Hilfe, da eine betrunkene Frau im Bus saß und diese aufgrund ihres Verhaltens nicht weiterbefördert werden sollte. Da sie den Aufforderungen des Fahrers, den Bus zu verlassen nicht nachgekommen war, holten die Polizeibeamten die 59-Jährige aus dem Fahrzeug. Nachdem der Frau bewusst worden war, dass sie nun nicht mit dem Bus weiterfahren konnte und dieser abfuhr, wurde sie stark aggressiv und warf schließlich eine Bierflasche in Richtung der Polizeibeamten. Die Flasche traf einen Polizisten am Arm und verletzte ihn leicht. Daher nahmen die Beamten die 59-Jährige fest und legten ihr Handfesseln an. Hierbei und auf dem Transport zur Dienststelle beschimpfte und beleidigte die Frau die Polizisten fortwährend. Außerdem versuchte sie einer Beamtin, welche sie im Streifenwagen anschnallen wollte, einen Kopfstoß zu versetzen. Dieser Angriff konnte allerdings abgewehrt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 59-Jährigen eine Blutprobe entnommen und sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in einer Gewahrsamszelle untergebracht. Es wurden Strafverfahren wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

3. Auto komplett demoliert,

Eltville, Balduinstraße, Sonntag, 18.01.2026, 04:30 Uhr

(lr) Am frühen Sonntagmorgen kam es in Eltville zu einer massiven Sachbeschädigung an einem Auto. Gegen 04:30 Uhr schlug ein unbekannter mit einer Sturmhaube vermummter Täter mit einem unbekannten Gegenstand auf einen in der Balduinstraße geparkten weißen BMW ein und beschädigte diesen dabei an allen Seiten stark. Anschließend machte er sich mit einem Auto in unbekannte Richtung aus dem Staub. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Die Polizei in Eltville nimmt Hinweise unter der Nummer (06123) 9090-0 entgegen.

4. Vorfahrt übersehen,

Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Samstag, 17.01.2026, 04:00 Uhr

(lr) Am frühen Samstagmorgen kam es in Niedernhausen zu einem Unfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Gegen 04:00 Uhr befuhr die Radfahrerin den Lenzhahner Weg mit ihrem grauen Pedelec. Von der Ulmenstraße aus kommend fuhr ein Autofahrer mit einem grauen VW Golf auf die Kreuzung zum Lenzhahner Weg zu und übersah das "Vorfahrt gewähren" Schild am Straßenrand, weshalb er beim Linksabbiegen mit der Radfahrerin kollidierte. Durch den Zusammenstoß erlitt die 30-jährige leichte Prellungen, wurde aber ansonsten nicht weiter verletzt. Bei dem Aufprall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

5. Nach Auffahrunfall verletzt,

Idstein, Hauptstraße, Samstag, 17.01.2026, 16:20

(lr) Am späten Samstagnachmittag kam es in Idstein zu einem Auffahrunfall mit einem Verletzten. Der Fahrer eines grauen VW Golf befuhr die Hauptstraße gegen 16:20 Uhr und hielt keinen ausreichenden Sicherheitsabstand zum vorrausfahrenden grauen Skoda. Als dieser verkehrsbedingt halten musste, fuhr der 47-jährige Fahrer dem Skoda auf. Der Vorrausfahrende verletzte sich bei dem Aufprall leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell