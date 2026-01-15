PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Geschlagen, getreten und geraubt +++ Fahrzeug landet auf dem Dach +++ Zeugensuche nach Unfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Geschlagen, getreten und geraubt,

Idstein, Limburger Straße, Mittwoch, 14.01.2026, 23:00 Uhr

(fh)Am späten Mittwochabend wurde ein Mann in Idstein von einem Kontrahenten geschlagen, getreten und ausgeraubt. Gegen 23:00 Uhr entfachte in der Limburger Straße zwischen einem 30-Jährigen und einem 28-Jährigen ein Streit in dessen Verlauf der Ältere den Jüngeren zu Boden geschlagen und mehrfach getreten haben soll. Weiterhin nahm er dem am Boden liegenden Handy sowie Geldbörse ab und flüchtete. Den in der Zwischenzeit verständigten Polizeistreifen gelang es kurz darauf den 30-Jährigen in der Nähe des Tatorts festzunehmen. Bei ihm wurde das zuvor entwendete Portemonnaie aufgefunden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er ins Polizeigewahrsam nach Wiesbaden gebracht. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen Raubes verantworten. Der ausgeraubte 28-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

2. Fahrzeug landet auf dem Dach,

Hünstetten-Beuerbach, Auf dem Hohlenberg, Mittwoch, 14.01.2026, 15:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag ist ein Autofahrer in Beuerbach von der Straße abgekommen und mit seinem Pkw auf dem Dach gelandet. Gegen 15:00 Uhr war der 39-jährige Fahrer eines Opel Corsa auf der Landesstraße 3031 von Bad Camberg kommend nach Hünstetten-Beuerbach unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Straße "Auf dem Hohlenberg" kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr mehrere Zaunelemente eines Firmengrundstücks und stürzte auf einen dahinterliegenden, tieferliegenden Parkplatz. Dabei landete der Pkw auf dem Dach. Der Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Opel, an dem ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

3. Zeugensuche nach Unfallflucht,

Hünstetten-Wallrabenstein, Beuerbacher Weg, Dienstag, 13.01.2026, 14:45 Uhr

(fh)Die Polizei bittet nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag in Wallrabenstein ereignet hat, um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 14:45 Uhr befuhr ein Mann aus Würges mit seinem Peugeot Expert den Beuerbacher Weg von Beuerbach nach Idstein. An der Kreuzung zur Burgstraße kreuzte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, welches als "Baustellenfahrzeug" beschrieben wurde und stieß mit dem Außenspiegel an den Außenspiegel des Renault. Die Fahrerin oder der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizeistation Idstein sucht unter der Rufnummer (06126) 9394-0 Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls.

