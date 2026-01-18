PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfall mit Leichtverletzten +++ Zaun beschädigt und geflüchtet, Zeugenaufruf +++ Wohnungseinbruch +++ Betrunken Schlangenlinien gefahren +++ Trunkenheitsfahrt

1. Unfall mit Leichtverletzten,

Geisenheim, Einfädelungsstreifen auf die B42 (Restaurant Bootshaus), Freitag, 16.01.2025, 12:17 Uhr

(rf)Am Freitagmittag verletzten sich ein 57-jähriger Rüdesheimer und eine 44-jährige Wiesbadenerin bei einem Verkehrsunfall. Der 57-jährige Rüdesheimer war mit seinem Ford auf dem Einfädelungsstreifen auf die B42 in Fahrtrichtung Wiesbaden unterwegs. Die 44-jährige befuhr mit ihrem VW Golf die B42 in gleiche Richtung. Der Ford-Fahrer übersah die VW-Fahrerin beim Einfahren in den fließenden Verkehr und es kam zu einem Unfall. Hierbei verletzen sich beide Fahrzeuginsassen leicht und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

2. Zaun beschädigt und geflüchtet, Zeugenaufruf, Oestrich-Winkel, Am Hendelberg Ecke Unkenbaumweg, Tatzeit nicht genau bekannt

(rf)Am Freitag, dem 16.01.2025 entdeckten Anwohner aus der Straße "Am Hendelberg" in Oestrich-Winkel, dass ein Metallzaun im Bereich Am Hendelberg Ecke Unkenbaumweg beschädigt wurde. Die Spurenlage vor Ort deutet daraufhin, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen LKW oder einen Bus gehandelt habe müsse. Der Sachschaden der an dem Zaun entstand wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der Tatzeitpunkt sowie der Unfallverursacher sind bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt. Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizei in Rüdesheim am Rhein unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

3. Wohnungseinbruch,

Schlangenbad, Omsstraße, Samstag, 17.01.2026, 12:00 Uhr - 17:30 Uhr

(br)Am Samstagnachmittag brachen Unbekannte in ein Haus in Schlangenbad ein und entkamen mit der Beute. Die Langfinger nutzten die Abwesenheit der Bewohner und schlugen auf der rückwärtigen Seite des Einfamilienhauses eine gläserne Zugangstür ein. Danach durchsuchten sie das Gebäude und entkamen unerkannt wieder.

Hinweise nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus entgegen. Melden Sie sich hierfür bitte unter der (06124) 7078-0

4. Betrunken Schlangenlinien gefahren,

Bad Schwalbach, Bundesstraße 54, Sonntag, 18.01.2026, 02:00 Uhr

(br)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizei auf der Bunderstraße 54 zwischen Taunusstein und Bad Schwalbach ein PKW gemeldet, der Schlangenlinien fahren solle. Das Fahrzeug konnte in Bad Schwalbach einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der 40-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 0,7 Promille. Der Fahrer muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

5. Trunkenheitsfahrt,

Wallrabenstein, Am Südhang, Samstag, 17.01.2026, 22:15 Uhr

(De) Beamte der Polizeistation Idstein führten am Samstagabend Verkehrskontrollen durch und stellten einen alkoholisierten Fahrzeugführer fest. Der 34-jährige Fahrer aus dem Rheingau-Taunus-Kreis wurde aufgrund seiner auffälligen Fahrweise mit seinem Renault Megane durch die Beamten kontrolliert und ihm wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss wurde eingeleitet. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde sichergestellt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann die Polizeistation wieder verlassen.

