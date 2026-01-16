PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kind durch Feuerwerkskörper verletzt - Zeugen gesucht

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein-Wehen, Aarstraße,

Donnerstag, 01.01.2026, 00:20 Uhr

(fh)In der Silvesternacht wurde ein Kind durch eine fehlgeleitete Rakete verletzt. Die Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen. Gegen 00:20 Uhr befand sich das Mädchen gemeinsam mit ihrer Mutter auf einem Parkplatz in der Aarstraße, um das Feuerwerk zu betrachten. Auf der anderen Straßenseite sollen mehrere Jugendliche Raketen abgefeuert haben. Eine dieser Raketen geriet als Querschläger in Richtung des Kindes, explodierte und verletzte das Mädchen. Sie wurde anschließend ambulant im Krankenhaus behandelt.

Die Polizeistation Bad Schwalbach ermittelt aktuell wegen fahrlässiger Körperverletzung und nimmt Hinweise zu den Jugendlichen oder dem Sachverhalt unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell