Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260209 - 0179 Frankfurt-Frankfurter Berg: Raub zum Nachteil eines Paketboten - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Bereits am Freitagnachmittag (06. Februar 2026) raubten zwei Unbekannte einem Paketzusteller ein Paket. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der geschädigte Paketbote gegen 17:30 Uhr in der Julius-Brecht-Straße und wollte dort ein Paket zustellen. Dabei drängten ihn zwei Unbekannte in einen Hauseingang und schubsten ihn in eine Ecke. Dabei hielt der Geschädigte das Paket fest, während die Tatverdächtigen die Herausgabe forderten. Während einer der beiden den Geschädigten festhielt, riss der andere ihm das Paket aus der Hand. Danach flüchteten die beiden Tatverdächtigen nach Angaben des Paketboten mit einem blauen VW Tiguan in Richtung Homburger Landstraße.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 185cm groß. Er war circa 35 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur, kurze dunkle Haare und einen kurzen Bart. Weiterhin trug er schwarze Kleidung.

Die andere Person war ebenfalls männlich, circa 160cm - 170cm groß und circa 25 - 30 Jahre alt. Auch er soll schwarze Kleidung getragen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kriminalkommissariat unter der 069 / 755 - 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell