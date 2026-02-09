Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260209 - 0177 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Mann von hinten niedergeschlagen - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Mittag (08. Februar 2026) schlug ein Unbekannter im Bahnhofsgebiet einen Mann von hinten nieder und flüchtete. Von dem Täter fehlt jede Spur. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der Geschädigte begab sich gegen 14:10 Uhr an der Ecke Düsseldorfer Straße / Poststraße über die Rolltreppe in die dortige B-Ebene des Hauptbahnhofs. Als er unten ankam, verspürte er plötzlich einen Schlag mit einem festen Gegenstand von hinten gegen seinen Hinterkopf. Der 61-Jährige stürzte daraufhin und blieb benommen liegen. Passanten kümmerten sich um den Verletzten und riefen Rettungskräfte.

Der Geschädigte erlitt durch den Angriff eine blutende Verletzung am Kopf und Prellungen aufgrund des Sturzes. Am Tatort fanden die eingesetzten Polizisten einen Fleischklopfer mit Blutanhaftungen. Warum es zu dem Angriff kam und wer dafür verantwortlich ist, ist derzeit noch unklar.

Es liegen vage Hinweise auf eine männliche Person mit dunkler Hautfarbe vor. Die Person soll ca. 20 Jahre alt und 170-175 cm groß gewesen sein. Sie trug eine schwarze Jacke, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine graue Jeans sowie blaue Sportschuhe.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in dem Bereich vor, während oder nach der Tat Beobachtungen zum möglichen Täter gemacht haben. Diese werden gebeten, sich telefonisch beim zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell