Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260209 - 0174 Frankfurt-Sachsenhausen: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0173

Frankfurt (ots)

(bo) Die seit gestern Vormittag (8. Februar 2026) vermisste 13-jährige Lara S. konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihr wird hiermit zurückgenommen.

  • 08.02.2026 – 23:41

    POL-F: 260208 - 0173 Frankfurt - Sachsenhausen: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - (bo) Seit dem heutigen Tag (8. Februar 2026) wird die 13-jährige Lara S. vermisst. Die Jugendliche verließ heute Morgen gegen 10:40 Uhr ihre Wohnung im Nonnenpfad in Frankfurt-Sachsenhausen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich die Vermisste möglicherweise im Raum Stuttgart aufhalten könnte, bzw. sich zumindest zeitweise dort aufgehalten hat. Die Vermisste kann ...

    mehr
