Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260209 - 0174 Frankfurt-Sachsenhausen: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0173

Frankfurt (ots)

(bo) Die seit gestern Vormittag (8. Februar 2026) vermisste 13-jährige Lara S. konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihr wird hiermit zurückgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell