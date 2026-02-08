Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260208 - 0172 Frankfurt - Höchst: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0170

Frankfurt (ots)

(bo) Der seit Samstagnachmittag (7. Februar 2026) abgängige 17-jährige Volodymyr M. aus dem Varisano Klinikum in Höchst, konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihm wird hiermit zurückgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell