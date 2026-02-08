PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260208 - 0170 Frankfurt - Höchst: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(bo) Seit Samstagnachmittag (7. Februar 2026) gegen 15:35 Uhr wird der 17-jährige Volodymyr M. aus dem Varisano Klinikum Frankfurt Höchst vermisst. Volodymyr M. war auf der Kinderstation in stationärer Behandlung und ist bereits seit Donnerstag (5. Februar 2026) aus seiner Wohngruppe in 73765 Neuhausen abgängig. Er wurde am Freitag (6. Februar 2026) im Bahnhofsviertel aufgegriffen und von einem Rettungswagen in das Klinikum nach Höchst verbracht.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

   -  circa 175cm groß, 60kg schwer, hagere Gestalt, osteuropäisches 
      Erscheinungsbild, spricht gebrochenes Deutsch, ha schulterlange
      schwarze Haare mit blond gefärbten Haarspitzen, trägt schwarze 
      Kleidung, führt möglicherweise einen Rucksack sowie ein 
      Skateboard mit sich.

Ein Lichtbild des vermissten Jugendlichen ist angehängt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Volodymyr M. geben können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

