POL-F: 260208 - 0170 Frankfurt - Höchst: Vermisste Person

(bo) Seit Samstagnachmittag (7. Februar 2026) gegen 15:35 Uhr wird der 17-jährige Volodymyr M. aus dem Varisano Klinikum Frankfurt Höchst vermisst. Volodymyr M. war auf der Kinderstation in stationärer Behandlung und ist bereits seit Donnerstag (5. Februar 2026) aus seiner Wohngruppe in 73765 Neuhausen abgängig. Er wurde am Freitag (6. Februar 2026) im Bahnhofsviertel aufgegriffen und von einem Rettungswagen in das Klinikum nach Höchst verbracht.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 175cm groß, 60kg schwer, hagere Gestalt, osteuropäisches Erscheinungsbild, spricht gebrochenes Deutsch, ha schulterlange schwarze Haare mit blond gefärbten Haarspitzen, trägt schwarze Kleidung, führt möglicherweise einen Rucksack sowie ein Skateboard mit sich.

Ein Lichtbild des vermissten Jugendlichen ist angehängt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Volodymyr M. geben können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

