Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260208 - 0168 Frankfurt - Heddernheim: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und U-Bahn

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (7. Februar 2026) ereignete sich ein schwerer Unfall zwischen einer U-Bahn und einem Fußgänger in Heddernheim.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger U-Bahn Fahrer der Linie U1 gegen 15:30 Uhr die unterirdischen Schienen der Heddernheimer Landstraße in Fahrtrichtung der Haltestelle "Nordwestzentrum". Zu diesem Zeitpunkt hielt sich ein 67-jähriger Fußgänger unberechtigt im Tunnelbereich auf. Beim Einfahren der U-Bahn in den Tunnel, versuchte der Fußgänger der heranfahrenden Bahn auszuweichen, indem er sich eng gegen die Tunnelwand drückte. Infolge der räumlichen Enge kam es zu einer Kollision zwischen dem 67-Jährigen und der Bahn, woraufhin der Mann stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell