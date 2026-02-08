PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260208 - 0168 Frankfurt - Heddernheim: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und U-Bahn

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (7. Februar 2026) ereignete sich ein schwerer Unfall zwischen einer U-Bahn und einem Fußgänger in Heddernheim.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger U-Bahn Fahrer der Linie U1 gegen 15:30 Uhr die unterirdischen Schienen der Heddernheimer Landstraße in Fahrtrichtung der Haltestelle "Nordwestzentrum". Zu diesem Zeitpunkt hielt sich ein 67-jähriger Fußgänger unberechtigt im Tunnelbereich auf. Beim Einfahren der U-Bahn in den Tunnel, versuchte der Fußgänger der heranfahrenden Bahn auszuweichen, indem er sich eng gegen die Tunnelwand drückte. Infolge der räumlichen Enge kam es zu einer Kollision zwischen dem 67-Jährigen und der Bahn, woraufhin der Mann stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren