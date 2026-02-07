Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260207 - 0166 Frankfurt - Westend: Sachbeschädigung an zwei Wahlplakaten

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (6. Februar 2026) zündeten Unbekannte zwei Wahlplakate im Westend an.

Gegen 23:35 Uhr meldete ein Zeuge drei Jugendliche, die im Bereich Grüneburgweg, Ecke Siesmayerstraße zwei an Straßenlaternen befestigte Wahlplakate angezündet haben sollen. Die Streife stellte beim Eintreffen zwei zerstörte Wahlplakate fest. Die Straßenlaternen wurden durch das Feuer nicht beschädigt. Im Rahmen der Fahndung nahmen die Beamten zwei Jugendliche fest. Ob die beiden an der Tat beteiligt waren, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

