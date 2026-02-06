Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260206 - 0163 Frankfurt - Westend: Wohnsitzloser Mann beschädigt Gedenkkranz und zeigt wiederholt den Hitlergruß

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Donnerstagabend (5. Februar 2026) beschädigte ein 23-jähriger wohnsitzloser Mann nach aktuellen Erkenntnissen einen Gedenkkranz an der Ludwig-Erhard-Anlage, dabei zeigte er unter anderem mehrfach den sogenannten Hitlergruß, später beleidigte er einen Passanten auf rassistischer Grundlage.

Polizeibeamte wurden gegen 17:20 Uhr über den oben beschriebenen Sachverhalt informiert. Die Beamten konnten den alkoholisierten Mann vor Ort antreffen und kontrollieren, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp über 0,5% Promille. Weiterhin führte er ein Notizbuch mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie weiteren verfassungsfeindlichen Inhalten mit sich.

Die Beamten nahmen eine Anzeige auf und sprachen ihm einen Platzverweis aus, für seine Handlungen wird er sich jetzt strafrechtlich verantworten müssen.

Es gab jedoch am selben Abend gegen 20:40 Uhr ein Wiedersehen des Beschuldigten mit der Polizei. Nun soll er in einem naheliegenden Einkaufsmarkt eine Person auf rassistischer Grundlage beleidigt haben, als die Polizisten kurz darauf eintrafen zeigte er erneut den sogenannten Hitlergruß.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Beamten ihn daraufhin in polizeiliches Gewahrsam, auch zu diesem Sachverhalt fertigten sie eine Strafanzeige.

