POL-F: 260206 - 0165: Frankfurt

Main-Kinzig-Kreis: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0130

Frankfurt (ots)

(bo) Der seit dem 9. Januar 2026 vermisste Marcel Rene Klein aus Hasselroth konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihm wird hiermit zurückgenommen.

