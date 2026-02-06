Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260206 - 0164 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme mehrerer Dealer

Frankfurt (ots)

(la) Gestern Abend (05. Februar 2026) setzte die Polizei dem regen Treiben mehrerer Drogendealer im Bahnhofsviertel ein Ende. Bei fünf Personen klickten die Handschellen.

Zuvor beobachteten Polizeibeamte im Bereich Kaiserstraße und Düsseldorfer Straße, zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr, die 19 - 25-jährigen Dealer dabei, als sie jeweils rezeptpflichtige Arzneimittel oder Haschisch an Dritte veräußerten. Die Polizei nahm die Täter in der Folge fest und beschlagnahmte die mitgeführten, illegalen Substanzen.

Gegen alle Beteiligten wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz respektive das Arzneimittelgesetz eingeleitet. Drei der Täter sollen am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die übrigen zwei Personen wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell