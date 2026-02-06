PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260206 - 0162 Frankfurt - Eschersheim: Sachbeschädigung an vier Wahlplakaten

Frankfurt (ots)

(ha) Unbekannte zerstörten insgesamt vier Wahlplakate von jeweils vier unterschiedlichen Parteien an der Eschersheimer Landstraße. Die Sachbeschädigungen wurden am heutigen Freitag (6. Februar 2026) gegen 04:50 Uhr bemerkt.

Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

