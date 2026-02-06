Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260206 - 0162 Frankfurt - Eschersheim: Sachbeschädigung an vier Wahlplakaten

Frankfurt (ots)

(ha) Unbekannte zerstörten insgesamt vier Wahlplakate von jeweils vier unterschiedlichen Parteien an der Eschersheimer Landstraße. Die Sachbeschädigungen wurden am heutigen Freitag (6. Februar 2026) gegen 04:50 Uhr bemerkt.

Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

